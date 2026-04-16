Право на «ламповое дело»

От продавцов винтажной электроники стали требовать подтверждения прав на товарные знаки. О претензиях со стороны российского владельца брендов Panasonic и Technics через чат-бот Telegram-канала @kfm936 сообщил один из владельцев такого бизнеса. Юридический партнер японского производителя через российскую систему мониторинга потребовал удалить с сайта Hi-Fi-комиссионки ссылки на свои устройства. Станет ли подобная практика повсеместной?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Досудебную претензию в связи с продажей компонентов для виниловых проигрывателей с почти полувековой историей сначала получил хостинг-провайдер сетевого магазина TestHiFi. Теперь аудиофилу и администратору ресурса чистку грампластинок и профилактику старых магнитофонов приходится совмещать с поиском выхода на юридического представителя «Панасоник Рус». Но пострадал ли материнский бренд, задается вопросом владелец магазина для любителей аналоговых устройств Алексей Волков:

«Сомнительно. Это винтажные товары, произведенные в 70–90-х годах прошлого века, которые пользуются спросом. По этой ссылке размещались головки звукоснимателя для виниловых проигрывателей, включая технику Panasonic. Если я не могу предлагать их клиентам, это приводит к убыткам».

Ссылку Алексей Волков удалил, но объясниться с правообладателем пока не удалось. Связаться по почте он пытался, но письма затерялись. В распоряжении “Ъ FM” есть скриншоты сообщений в адрес оператора, выступающего от имени Technics. Претензия поступила от АО «КМ», по телефону обещают ответить в течение суток.

По словам слушателя “Ъ FM”, попытки связаться компанией, представляющей интересы правообладателя к успеху не привели. А вот мы позицию оператора получили. Предупреждения делались, а доказать, что продается винтаж должен сам продавец, говорит основатель cистемы Kip Monitor Алексей Катков:

«Задача запретить продажу винтажных устройств не стоит. Мы создали систему, которая автоматически выявляет и алгоритмизирует претензионную работу. Она неоднократно запрашивает информацию о правомерности использования товарного знака, обнаруженного на сайте. Ответа ни хостинг-провайдеру, ни системе Kip Monitor от этого сайта не поступило, и он не пытается разрешить ситуацию — просто удаляет ссылку.

О чем это говорит? Либо отсутствуют документы, подтверждающие правомерность, либо есть иное нарушение, о котором предпочитают не говорить».

Блогер и владелец бизнеса по восстановлению старых устройств Михаил Белкин удивлен вниманию к винтажу:

«Я в основном занимаюсь техникой Apple, преимущественно старой. Трудно представить ситуацию, в которой мне направляют претензию за то, что при восстановлении устройств я использую неоригинальные компоненты — китайские аккумуляторы, разъемы и другие детали, которые не выпускаются десятилетиями. Проведу аналогию с автомобилями: что мешает брать "Москвичи" или Lada 1980 года, восстанавливать их с использованием неоригинальных запчастей и продавать? Возникает вопрос: могу ли я тем самым нанести какой-либо ущерб бренду АвтоВАЗ?»

На TestHiFi есть и новые устройства, правда, из прежней эпохи. Просто сохранились в том виде, какими выходили с завода десятилетия назад. На этом настаивает автор обращения в чат-бот Telegram-канала @kfm936. Необходимо документальное подтверждение, объясняет партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов:

«Достаточно стандартная ситуация — правообладатели защищают свои товарные знаки через представителей и агентов. Вопрос во многом упирается в распределение бремени доказывания.

Это касается и винтажной техники, бывшей в употреблении и перепродаваемой. Права на товарный знак в таких случаях могут считаться исчерпанными, однако именно продавец должен подтвердить это. На практике требуется восстановить всю цепочку оборота товара с момента первой продажи с согласия правообладателя, что зачастую крайне сложно. В этом и заключается основная проблема для участников такого рынка».

Представителей брендов, мониторящих сеть, много. Работают по подписке или за проценты компенсаций. Впрочем, небольших. Выигрыши по таким искам, говорят юристы, лишь несколько десятков тысяч рублей. Каждый в своем праве, но связь между сторонами, кажется, все ближе. Радио сближает — дело-то ламповое.

Станислав Крючков