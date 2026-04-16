В Челябинской области произошло более 300 ландшафтных пожаров

На территории Челябинской области с начала пожароопасного сезона зафиксировали более 300 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгораний составила 330 га, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Последний инцидент произошел в Чесменском муниципальном округе, где загорелась сухая трава в поле. Его дополнительно опахали тракторами, чтобы огонь не дошел до населенных пунктов Маяк, Порт-Артур и Натальинский.

За минувшие сутки составлено шесть административных протоколов. Виновникам ландшафтных пожаров грозит штраф от пяти до 15 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», противопожарный сезон в Челябинской области начался 3 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Ольга Воробьева