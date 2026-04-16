Часть Белгорода осталась без света и воды после удара БПЛА по энергообъекту

Утром 16 апреля объект энергетической инфраструктуры в Белгороде загорелся после удара беспилотника. Без света и воды осталась часть жителей города и близлежащего поселка Дубовое. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Аварийные службы приступят к восстановлению подачи света и воды после тушения пожара.

В хуторе Екатериновка в Волоконовском округе при ударе FPV-дрона погибла мирная жительница. В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации БПЛА ранен мужчина, его госпитализировали. Трое жителей села Маломихайловка Шебекинского округа ранены при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе Шебекино при ударе БПЛА по частному дому ранена женщина. Кроме того, 15 апреля доставили в больницу мужчину, который за день до этого пострадал при ударе дрона в Шебекино.

В Белгородской области с вечера 15 апреля дважды объявляли режим беспилотной опасности. В первый раз режим действовал по всему региону, во второй — в Белгороде и Белгородском муниципальном округе.