Кучеров лишился шансов стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров не смог выиграть Art Ross Trophy — приз, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В заключительном матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс» Кучеров не отметился результативными действиями. Всего на его счету 130 (44 шайбы+86 голевых передач) очков. Бомбардирскую классификацию возглавляет канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид (134; 48+86). На третьей строке располагается его соотечественник, форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон (127; 53+74). Их команды проведут еще по одной встрече в рамках регулярного чемпионата.

Никита Кучеров трижды выигрывал Art Ross Trophy. Он становился обладателем награды в сезонах-2018/19, 2023/24, 2024/25.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Тампу» со счетом 4:2. В составе победителей результативной передачей отметился защитник Владислав Гавриков.

«Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе. Клуб вышел в первый раунд play-off, где встретится с «Монреаль Канадиенс». «Рейнджерс» завершил сезон на восьмой строке дивизиона Метрополитен. Команда во второй раз подряд не примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

