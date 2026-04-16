Участникам СВО в Тюменской области планируют сократить срок обучения в колледжах

Власти Тюменской области разработали законопроект о сокращении времени обучения в колледжах и техникумах для участников специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Александр Моор

По словам главы региона, инициатива о сокращении времени обучения по программам среднего профобразования прозвучала на региональном форуме «Единой России» в феврале — ее озвучили ветераны боевых действий. Сегодня депутаты областной думы направили проект в Госдуму.

«Дело в том, что за время службы в зоне СВО многие бойцы с нуля освоили новые специальности, которые востребованы в мирной жизни: крановщик, экскаваторщик, водитель и другие. Но у них нет документального подтверждения квалификации»,— объяснил господин Моор. Он также выразил уверенность, что получение среднего профессионального образования по ускоренной программе поможет трудоустройству ветеранов, их успешной адаптации к мирной жизни.

Отраслевой окружной форум партии «Единая Россия» проходил в Екатеринбурге. В ходе мероприятия Александр Моор поддержал идею ввести начальную военную подготовку с привлечением участников спецоперации в школах и колледжах. Такое решение может быть реализовано через систему наставничества.

Ирина Пичурина