Александр Моор поддержал введение уроков с участниками СВО в школах

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал идею ввести начальную военную подготовку с привлечением участников специальной военной операции (СВО) в школах и колледжах. Об этом он заявил на отраслевом окружном форуме «Единой России» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ребята должны заниматься патриотическим воспитанием не только мальчишек, но и девчонок»,— сказал он, одобрив предложение, чтобы с детьми работали участники СВО.

Господин Моор пояснил, что подобные занятия могут быть включены в школьную работу на федеральном уровне, так и приняты, например, в качестве внеурочной деятельности на региональном уровне. Он заявил, что подробнее ознакомится с подобными предложениями и примет решение исходя из них.

В ноябре в Государственной думе члены совета по делам ветеранов обсуждали возможность в рамках уроков начальной военной подготовки привлекать к работе со школьниками ветеранов спецоперации. При этом уроки начальной военной подготовки (НВП) в российских школах введены с 2023 года.

Анна Капустина, Василий Алексеев