Умер бывший начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков

В Челябинске после продолжительной болезни умер бывший начальник городской Госавтоинспекции Алексей Горшков. Ему было 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Алексей Горшков начал службу в полиции в 1998 году с должности участкового Ленинского района Челябинска. С января 2014-го начал работать заместителем начальника городской ГИБДД УМВД РФ, а с октября 2019-го возглавил ее.

В апреле 2022 года Алексей Горшков официально ушел на пенсию.

Ольга Воробьева