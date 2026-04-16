Главу Западно-Сибирской ж/д заподозрили в получении взяток на 50 млн рублей

Руководителя Западно-Сибирской железной дороги задержали в Новосибирской области. Его подозревают в получении взяток на сумму более 50 млн руб. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Задержан и представитель РЖД, которого подозревают в даче взятки фигуранту в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля 2025-го по апрель 2026 года глава Западно-Сибирской ж/д получал многомиллионные взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и незаконные действия в их пользу.

В отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги возбуждено дело о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), на другого фигуранта возбудили дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.