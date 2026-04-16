Двух жителей Крыма будут судить за подготовку серии терактов на полуострове

Прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону уголовное дело в отношении двух крымчан, обвиняемых в подготовке серии терактов на полуострове. Об этом “Ъ” сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Задержали двух мужчин сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю. Их имена не разглашаются.

На допросе один из обвиняемых рассказал, что летом 2024 года связался с представителем главного управления разведки Украины, сообщив ему о своей готовности сотрудничать. Затем он привлек своего товарища, являющегося противником СВО.

По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Далее крымчане определили четыре объекта для возможного совершения терактов и занялись рекогносцировкой местности, подбирая места для размещения взрывных устройств, доступные маршруты для скрытого отхода. Их задержали во время подготовки.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в террористическом сообществе, незаконное приобретение, хранение, изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств и подготовка совершения террористических актов).

Александр Дремлюгин, Симферополь