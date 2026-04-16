Более 200 придворовых территорий затоплено в Нижегородской области

Из-за паводка на территории 18 муниципальных образований Нижегородской области на утро 16 апреля затоплено 222 приусадебных участка, девять домов, 12 мостов и девять участков автодорог. За минувшие сутки новые подтопления не зафиксировали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Освободились от воды 220 придворовых территорий, 57 садовых домов и три жилых дома в Кстовском районе Нижнего Новгорода (Новая Деревня, Зелецино), городском округе Бор (Кантаурово, Рекшино, Оголихино), Урене, Сарове, Богородском (Пруды), Воскресенском (Игнатьево) округах, рабочих поселках Шатки и Бутурлино. Также вода сошла с участка дороги в селе Ревезень Перевозского округа.

Как писал «Ъ-Приволжье», на утро 15 апреля в регионе были затоплены 57 дачных и 12 жилых домов, 442 приусадебных участка, 12 мостов и 10 участков автодорог.

Галина Шамберина