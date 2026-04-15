Более 800 участков освободились в Нижегородской области за сутки

Из-за паводка в 19 муниципальных образованиях Нижегородской области на утро 15 апреля остаются затопленными 57 дачных и 12 жилых домов, 442 приусадебных участка, 12 мостов и 10 участков автодорог. Погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей не требуется, сообщили в региональном ГУ МЧС. За минувшие сутки новые подтопления не зафиксировали, от воды освободился 801 приусадебный участок, жилой дом и два моста в восьми округах.

В том числе по 188 приусадебных участков освободилось в СНТ «Ольха» (Бор) и СНТ «им. Гагарина» (Саров). В СНТ «Колос» (Бор) от воды освободились 108 участков, в деревне Оголихино и СНТ «Зеленый мыс» (Бор) — 61, в рабочем поселке Бутурлино — 59, в СНТ «Чайка» (Городецкий округ) — 42, в СНТ «Санда-2» (Бор) — 28, в Урене — 19, в СНТ «Изыскатель» (Городецкий) — 13, в СНТ «Березка» (Городецкий) — 11, в СНТ «Дубравушка» (Городецкий) — шесть, в селе Кантаурово — пять, в селе Чернуха (Арзамас) — один.

Также вода сошла с мостов в селе Мишуково Гагинского округа и деревне Мыза Ардатовского округа. Кроме того, от воды освободился дом в рабочем поселке Бутурлино.

Как писал «Ъ-Приволжье», на утро 14 апреля в 23 муниципальных образованиях Нижегородской области было затоплено более 1,2 тыс. придомовых территорий, 57 дачных и 13 жилых домов, 14 мостов и 10 участков автодорог.

