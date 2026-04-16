Алиханов: объем параллельного импорта сохранится на уровне $1-1,5 млрд в месяц

Объем параллельного импорта в Россию стабилизировался на уровне $1-1,5 млрд в месяц, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он ожидает, что такие показатели будут сохраняться до конца года.

Совсем отменять ввоз товаров в таком виде пока еще рано и не нужно, считает глава ведомства. «Там есть позиции, которые нам все еще интересны»,— сказал господин Алиханов в интервью «России 24». При этом он отметил, что многие товары, ввозимые без согласия правообладателей товарных знаков, уже начинают производить в России. «Нам уже не интересно, чтобы был вот этот такой неконкурентный механизм параллельного импорта»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

В 2025 году среднемесячный объем параллельного импорта в страну составил $1,9 млрд, всего за прошлый год в Россию ввезли товаров на $23,1 млрд, сообщали в Минпромторге. В январе 2026-го показатель достиг исторического минимума и составил около $1 млрд, утверждали в ведомстве.

Параллельный импорт в России действует с марта 2022 года. В России сохраняется тренд на сокращение количества брендов, ввозимых с помощью этого механизма, заявлял в феврале замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.