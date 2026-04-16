«СКБ Контур» сменит гендиректора

Новым генеральным директором одной из крупнейших IT-компаний России, «СКБ Контур», с 19 апреля станет Дмитрий Мраморов. Он сменит Михаила Сродных, который руководил компанией с 2022 года и продолжит работать в составе совета директоров. Об этом “Ъ” сообщили в «СКБ Контур». Господин Мраморов с 2009 по 2019 год занимал должность генерального директора компании, затем был председателем совета директоров.

«“СКБ Контур” важно сохранить устойчивость и динамику бизнеса, при этом быстрее реагировать на меняющуюся обстановку, интегрируя появляющиеся технологии в наши продукты,— заявил он.— Я надеюсь, что мой опыт работы в совете директоров и руководстве компании позволит реализовать потенциал “СКБ Контур”, увеличить скорость принятия решений и обеспечить новый импульс развития».

«СКБ Контур» — разработчик программного обеспечения для бизнеса со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Работает на IT-рынке с 1988 года. Занимается решениями для электронного документооборота, проверки контрагентов, сервисов для коммуникаций, информационной безопасности и т. д. Выручка «СКБ Контур» за 2025 год — 48,3 млрд руб.

Екатерина Фадеева