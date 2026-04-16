В Екатеринбурге презентовали рейтинг лучших управленцев Свердловской области

Ассоциация менеджеров презентовала в Екатеринбурге рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Свердловской области. Его создали на базе проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», который проводится ежегодно с 2001 года. По Свердловской области данный рейтинг представили впервые. Поддержку в организации оказывал ИД «Коммерсантъ», полный рейтинг уже опубликован, он включает семь функциональных и 13 отраслевых направлений.

Как объяснил на пресс-конференции президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, с помощью рейтинга прежде всего популяризируют значимые проекты и успехи российских предприятий. Он отметил, что сейчас в стране непростая ситуация и работать приходится в условиях «абсолютной турбулентности», и те управленческие решения, которые принимаются и в регионе, и на федеральном уровне, адаптируют бизнес.

Он также отметил промышленный потенциал Свердловской области и наибольшее количество управленцев в рейтинге именно из промышленной сферы. «Вся РФ должна быть кооперирована, и на примере Свердловской области это больше чувствуется, потому что регион значимый и мощный — Екатеринбург третий город в России по промышленному потенциалу, все в РФ это ценят. Для свердловских управленцев важно, чтобы их знали»,— прокомментировал господин Зеленин. Он также отметил, что в рейтинге не так много IT-компаний, а также женщин-руководителей (25%).

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, говоря о взаимодействии власти с бизнесом, заявил: «Вместе грести против течения легче. Давайте честно, год экономически сложный, с учетом ключевой ставки и дорогих денег, и возрастающей налоговой нагрузки». Господин Ионин отметил, что власти постоянно ведут диалог с представителями бизнеса, в ходе которого рождаются решения.

Свердловскую область выбрали первым регионом для организации рейтинга из-за того, что в последние годы от местных региональных компаний приходит все больше заявок на участие в федеральном рейтинге, но там серьезная конкуренция с «федералами», объяснил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев. «В Свердловской области реализуются крупнейшие индустриальные проекты в стране, работают сильные команды. Но мало известны управленцы, которые делают возможным этот успех, которые на каждодневной основе своими управленческими решениями определяют успех развития не только бизнеса, но и отраслей, и в целом экономики страны»,— рассказал господин Евсеев.

Управленцы могли сами выдвигать свою кандидатуру, мог быть делегированы от своей компании, а также в рейтинг включал тех, кто был рекомендован деловыми объединениями.

Мария Игнатова