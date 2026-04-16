Управленческая элита Урала

Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ» впервые представляет рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Свердловской области. В этом году он включает в себя семь функциональных и 13 отраслевых направлений. Региональный рейтинг создан на базе флагманского проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», который проводится ежегодно с 2001 года. За это время лауреатами рейтинга стали более 18 тысяч управленцев страны.
«Запуск рейтингов “ТОП-100 российских менеджеров. Регионы” — важный шаг для развития управленческого потенциала нашей страны. Выявление и поддержка лучших руководителей на местах — залог формирования сильной, инновационной и конкурентоспособной экономики. Основанные на 25-летнем опыте и методологии федерального проекта “ТОП-1000 российских менеджеров” рейтинги станут платформой укрепления кадрового резерва и продвижения передовых управленческих практик во всех регионах России», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
Как отбирали лучших управленцев
Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях. Учитывались такие критерии, как вклад в развитие компании, деловая репутация, а также ряд специализированных критериев. Пул кандидатов рейтинга формировался путем самовыдвижения, выдвижения не более десяти кандидатов от своей компании и через рекомендации бизнес-сообществ и деловых объединений.
В региональный топ отбирали менеджеров из коммерческих компаний Свердловской области в следующих функциональных направлениях: высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по общественным и корпоративным связям, директор по правовым вопросам, директор по развитию, директор по информационным технологиям и директор по логистике и цепям поставок. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен был составлять не менее шести месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.
Составление рейтинга проводилось в три этапа: сбор заявок, экспертное онлайн-голосование и публикация результатов. Управленцы, набравшие максимальное количество баллов в своих функциональных направлениях в рейтинге, получат сертификаты на обучение в одной из крупнейших бизнес-школ страны.
Распределение в рейтинге
Подавляющее большинство лауреатов регионального рейтинга составляют высшие руководители — в топ вошли 67 таких управленцев. В числе лучших функциональных менеджеров — десять коммерческих директоров, шесть директоров по развитию, по пять финансовых директоров и директоров по маркетингу, четыре руководителя по персоналу, а также три директора по логистике и цепям поставок.
Самой многочисленной отраслью в свердловском рейтинге стала промышленность, на которую приходится 32% руководителей, попавших в список. Доли в 11–12% приходятся на сферы услуг, информационных технологий (IT) и связи, а также на девелопмент и инфраструктуру. Лидирующую пятерку отраслей с наибольшим представительством в рейтинге замыкает «энергетика и топливный комплекс» — лучшими менеджерами в этой сфере стали девять человек. Оставшиеся 25% рейтинга занимают управленцы в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, производства товаров повседневного спроса, финансового сектора, медицины, онлайн-платформ и креативной индустрии.
За 2025 год большинству свердловских компаний, участвующих в рейтинге, удалось увеличить свои финансовые показатели. Согласно информации, предоставленной от 40 высших руководителей и функциональных директоров, у 87,6% предприятий наблюдается положительная динамика по выручке, а у 77,6% — по прибыли. При этом 74,3% компаний в минувшем году нарастили количество сотрудников. Остальные управленцы в рейтинге сообщили о нулевой или отрицательной динамике.
Соотношение мужчин и женщин среди руководителей
По данным Ассоциации менеджеров, 73 позиции в списке лучших менеджеров Свердловской области за 2025 год занимают мужчины, а 27 — женщины. Среди высших руководителей женщины не представлены в отраслях IT и связи, онлайн-платформ, сельского хозяйства, транспорта, медицины и энергетики. Больше всего топ-менеджеров женщин — в сферах услуг и финансовом секторе (по 66,7%). В целом среди высших руководителей доля мужчин составляет 79,1%, а доля женщин — 20,9%.
Доля женщин в рейтинге среди функциональных директоров заметно больше, чем в списке высших руководителей, и составляет почти 40%. Причем здесь они занимают 100% мест среди руководителей в креативной индустрии и отрасли энергетики, 66,7% в сфере услуг и 60% — в IT и связи. «У мужчин наиболее популярен функционал директора по логистике и цепям поставок. А у женщин — директора по маркетингу и финансового директора», — добавили представители Ассоциации менеджеров.