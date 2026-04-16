Управленческая элита Урала

Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ» впервые представляет рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Свердловской области. В этом году он включает в себя семь функциональных и 13 отраслевых направлений. Региональный рейтинг создан на базе флагманского проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», который проводится ежегодно с 2001 года. За это время лауреатами рейтинга стали более 18 тысяч управленцев страны.



«Запуск рейтингов “ТОП-100 российских менеджеров. Регионы” — важный шаг для развития управленческого потенциала нашей страны. Выявление и поддержка лучших руководителей на местах — залог формирования сильной, инновационной и конкурентоспособной экономики. Основанные на 25-летнем опыте и методологии федерального проекта “ТОП-1000 российских менеджеров” рейтинги станут платформой укрепления кадрового резерва и продвижения передовых управленческих практик во всех регионах России», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Как отбирали лучших управленцев

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях. Учитывались такие критерии, как вклад в развитие компании, деловая репутация, а также ряд специализированных критериев. Пул кандидатов рейтинга формировался путем самовыдвижения, выдвижения не более десяти кандидатов от своей компании и через рекомендации бизнес-сообществ и деловых объединений.

В региональный топ отбирали менеджеров из коммерческих компаний Свердловской области в следующих функциональных направлениях: высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по общественным и корпоративным связям, директор по правовым вопросам, директор по развитию, директор по информационным технологиям и директор по логистике и цепям поставок. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен был составлять не менее шести месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.

Составление рейтинга проводилось в три этапа: сбор заявок, экспертное онлайн-голосование и публикация результатов. Управленцы, набравшие максимальное количество баллов в своих функциональных направлениях в рейтинге, получат сертификаты на обучение в одной из крупнейших бизнес-школ страны.

Распределение в рейтинге

Подавляющее большинство лауреатов регионального рейтинга составляют высшие руководители — в топ вошли 67 таких управленцев. В числе лучших функциональных менеджеров — десять коммерческих директоров, шесть директоров по развитию, по пять финансовых директоров и директоров по маркетингу, четыре руководителя по персоналу, а также три директора по логистике и цепям поставок.

Самой многочисленной отраслью в свердловском рейтинге стала промышленность, на которую приходится 32% руководителей, попавших в список. Доли в 11–12% приходятся на сферы услуг, информационных технологий (IT) и связи, а также на девелопмент и инфраструктуру. Лидирующую пятерку отраслей с наибольшим представительством в рейтинге замыкает «энергетика и топливный комплекс» — лучшими менеджерами в этой сфере стали девять человек. Оставшиеся 25% рейтинга занимают управленцы в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, производства товаров повседневного спроса, финансового сектора, медицины, онлайн-платформ и креативной индустрии.

За 2025 год большинству свердловских компаний, участвующих в рейтинге, удалось увеличить свои финансовые показатели. Согласно информации, предоставленной от 40 высших руководителей и функциональных директоров, у 87,6% предприятий наблюдается положительная динамика по выручке, а у 77,6% — по прибыли. При этом 74,3% компаний в минувшем году нарастили количество сотрудников. Остальные управленцы в рейтинге сообщили о нулевой или отрицательной динамике.

Соотношение мужчин и женщин среди руководителей

По данным Ассоциации менеджеров, 73 позиции в списке лучших менеджеров Свердловской области за 2025 год занимают мужчины, а 27 — женщины. Среди высших руководителей женщины не представлены в отраслях IT и связи, онлайн-платформ, сельского хозяйства, транспорта, медицины и энергетики. Больше всего топ-менеджеров женщин — в сферах услуг и финансовом секторе (по 66,7%). В целом среди высших руководителей доля мужчин составляет 79,1%, а доля женщин — 20,9%.

Доля женщин в рейтинге среди функциональных директоров заметно больше, чем в списке высших руководителей, и составляет почти 40%. Причем здесь они занимают 100% мест среди руководителей в креативной индустрии и отрасли энергетики, 66,7% в сфере услуг и 60% — в IT и связи. «У мужчин наиболее популярен функционал директора по логистике и цепям поставок. А у женщин — директора по маркетингу и финансового директора», — добавили представители Ассоциации менеджеров.

Топ-67 высших руководителей Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии, связь и телекоммуникации 1 Артемасов Алексей Геннадьевич Генеральный директор Екатеринбург-2000 2 Богданов Валентин Викторович Генеральный директор УЦСБ 3 Крицкий Алексей Владимирович Генеральный директор ЦифРобот 4 Елизаров Андрей Сергеевич Директор Филиал МТС в Свердловской области 5 Давыдов Владислав Владимирович Генеральный директор Искра Технологии Старков Дмитрий Юрьевич Директор СТАРКОВ Групп Онлайн-платформы 1 Новоселов Андрей Викторович Генеральный директор Фиера Трейдинг Производство товаров повседневного спроса 1 Семыкина Вера Николаевна Директор ТД «Король Сыров» 2 Пехотин Игорь Юрьевич Генеральный директор Молочный Кит 3 Мансуров Денис Сергеевич Директор Ингрессо Кофе Промышленность 1 Козицын Андрей Анатольевич Генеральный директор Уральская горно-металлургическая компания 2 Леш Виктор Николаевич Генеральный директор ГРУППА СИНАРА 3 Васильченко Андрей Григорьевич Президент РМК 4 Кириллов Юрий Константинович Генеральный директор Кабельный Завод Кабэкс 5 Притчин Александр Александрович Директор Увм-Сталь 6 Изотин Дмитрий Александрович Генеральный директор Уральский турбинный завод 7 Вяткин Павел Владимирович Генеральный директор Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» 8 Афанасьев Виктор Валерьевич Директор комбината СВЕЗА Верхняя Синячиха 9 Зубков Олег Александрович Генеральный директор Богословское Рудоуправление 10 Есемчик Наталья Александровна Директор обособленного подразделения Завод «АТОМ» Архипов Георгий Афанасьевич Генеральный директор УРАЛТРУБПРОМ Горохова Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора Концерн Уралэлектроремонт Витковский Дмитрий Зигмундович Директор «Фонтанка.ру» Дроздов Максим Игоревич Генеральный директор «АльфаТранс» Околелов Григорий Валерьевич Генеральный директор ПК Контур Смоляков Михаил Алексеевич Генеральный директор Ирбитский ККЗ Ставицкий Юрий Алексеевич Генеральный директор УМЕКОН Сельское хозяйство 1 Апасеев Алексей Сергеевич Генеральный директор Птицефабрика «Рефтинская» 2 Рогалев Александр Сергеевич Генеральный директор Птицефабрика «Свердловская» 3 Зимон Евгений Владимирович Директор А1 Агро Групп Строительство, девелопмент и инфраструктура 1 Заводовский Игорь Вениаминович Директор Общество Малышева-73 2 Крицкий Владимир Павлович Генеральный директор Специализированный Застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал» 3 Калинин Максим Викторович Директор Невьянский филиал «ЦЕМРОС» 4 Фаталиев Сергей Ихласович Директор Пуск 5 Занчевский Владимир Юрьевич Генеральный директор Автоматизированные системы и комплексы Сергеева Оксана Игоревна Генеральный директор Проектное бюро Авалон Суровнев Алексей Анатольевич Генеральный директор Мобиль Торговля 1 Ковалева Ольга Викторовна Директор Екатеринбург Яблоко (бренд Золотое Яблоко) 2 Казановский Павел Сергеевич Генеральный директор Константа Торг 3 Сорокин Алексей Викторович Директор Уралбиовет 4 Петленко Станислав Васильевич Генеральный директор Первооснова 5 Харитонович Нина Николаевна Директор Компания Парфюм Косметик Кобец Михаил Юрьевич Генеральный директор Технический центр «БАЗИС» Транспорт и логистика 1 Скуратов Кирилл Сергеевич Генеральный директор АК «Уральские авиалинии» 2 Бубнов Борис Геннадьевич Директор Восточный Ветер 3 Симонов Юрий Александрович Директор филиала Федеральная грузовая компания 4 Кутловский Павел Викторович Генеральный директор Свердловская пригородная компания Услуги 1 Романова Юлия Сергеевна Генеральный директор Ледовая арена (УГМК-Арена) 2 Сизов Андрей Александрович Генеральный директор УК «Академический» 3 Байчибаева Анна Валерьевна Генеральный директор УВЦ (Екатеринбург-Экспо) 4 Бельский Алексей Владильевич Генеральный директор Уралэнерготел 5 Бабин Антон Михайлович Генеральный директор АМБ ГРУПП КОНСАЛТИНГ Вафина Елена Викторовна Генеральный директор СинЭрго Домина Ирина Леонидовна Генеральный директор Синара Центр Клишина Тамара Геннадьевна Директор Центр бронирования ЮСТА Красовская Виктория Николаевна Директор Гранд Авеню Отель Фармацевтика и медицина 1 Шиловских Олег Владимирович Генеральный директор Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 2 Сафонов Николай Валерьевич Генеральный директор Фирма «Тритон-Электроникс» Финансовый сектор 1 Сюркаева Татьяна Васильевна Директор Екатеринбургский филиал «ВТБ Регистратор» 2 Екимовских Ирина Анатольевна Директор АКГ «Капитал» 3 Гузий Николай Игоревич Директор Филиал СК «Росгосстрах» в Свердловской области Энергетика и топливный комплекс 1 Шагалиев Руслан Радикович Генеральный директор Уральская энергетическая строительная компания 2 Томилов Александр Владимирович Генеральный директор Уралэнергоремонт 3 Кононов Константин Владимирович Директор Группа «Ренессанс ЕЭСК 4 Боровиков Валерий Владимирович Генеральный директор ГАЗЭКС 5 Московкин Сергей Александрович Генеральный директор Нижнетагильская энергосбытовая компания Калаущенко Владимир Николаевич Генеральный директор Уралэлектротяжмаш Руднов Николай Геннадьевич Генеральный директор Синарская Тэц Открыть в новом окне

Топ-3 директоров по логистике и цепям поставок Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Проскуряков Евгений Владимирович Директор по закупкам и логистике Уральский турбинный завод Промышленность 2 Большаков Евгений Иванович Директор по транспорту, член правления Национальный перевозчик Транспорт и логистика 3 Литвин Александр Леонидович Директор по региональному развитию СпецЭК Промышленность Открыть в новом окне

Топ-5 директоров по маркетингу Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Щенникова Татьяна Андреевна Директор по маркетингу УЦСБ Информационные технологии, связь и телекоммуникации 2 Коротич Екатерина Васильевна Директор по маркетингу Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус Промышленность 3 Волегова Анастасия Владимировна Руководитель отдела маркетинга и рекламы Центр бронирования ЮСТА Услуги 4 Шевченко Денис Владимирович Начальник отдела маркетинга Уралмеханобр Промышленность 5 Зырянов Александр Сергеевич Директор по маркетингу ЭНСОНС Промышленность Открыть в новом окне

Топ-4 директоров по персоналу Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Федянина Юлия Викторовна Директор по персоналу ИнПАД Строительство, девелопмент и инфраструктура 2 Гладких Наталия Юрьевна Директор по персоналу Увм-Сталь Промышленность 3 Казадаев Виктор Михайлович Директор по персоналу Уральский турбинный завод Промышленность 3 Захаров Евгений Сергеевич Директор по персоналу УРАЛТРУБПРОМ Промышленность Открыть в новом окне

Топ-6 директоров по развитию Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Частухин Дмитрий Анатольевич Руководитель отдела по специализированным каналам сбыта Орел Сельское хозяйство 2 Сальников Павел Борисович Директор по развитию ГК «Пенетрон» Промышленность 3 Копыл Виталий Викторович Директор по развитию ФОРМАТЕК Промышленность 4 Щербаков Артемий Дмитриевич Руководитель развития сети Фуд Крю Франчайзинг Услуги 5 Брожаева Ирина Айратовна Директор по развитию Спецремстрой Промышленность 6 Бабайцев Сергей Александрович Директор по стратегическому развитию СТАРКОВ Групп Информационные технологии, связь и телекоммуникации Открыть в новом окне

Топ-10 коммерческих директоров Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Золотарев Андрей Леонидович Коммерческий директор Екатеринбург-2000 Информационные технологии, связь и телекоммуникации 2 Кудряшкин Игорь Геннадьевич Коммерческий директор Уральская горно-металлургическая компания Промышленность 3 Голубцова Нина Александровна Заместитель главного коммерческого директора СЗ «РСГ-Академическое» Строительство, девелопмент и инфраструктура 4 Балакина Инесса Дмитриевна Руководитель департамента телемаркетинга АСТРАЛ-СОФТ Информационные технологии, связь и телекоммуникации 5 Мищенко Мария Владимировна Коммерческий директор ФедералПресс Информационные технологии, связь и телекоммуникации 6 Злоба Николай Анатольевич Коммерческий директор Кабельный Завод Кабэкс Промышленность 7 Жданов Антон Валереьвич Коммерческий директор Увм-Сталь Промышленность 8 Горячевских Анна Анатольевна Заместитель директора филиала Издательский дом «Комсомольская правда» Креативная индустрия 9 Трофимов Александр Вячеславович Коммерческий директор НПП «Машпром» Промышленность 10 Фалько Алексей Олегович Коммерческий директор ПРО-БИЗНЕС-ПАРК Строительство, девелопмент и инфраструктура Открыть в новом окне