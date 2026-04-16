В Горсаду Томска планируют установить 55-метровое колесо обозрения

В Томском Городском саду до конца года запустят 55-метровое колесо обозрения, сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня в своем Telegram-канале. Сейчас вид на город, по словам градоначальника, открывается только с 26 м.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Установка такого масштабного объекта повлечет за собой и благоустройство территории — обновление дорожек, установку скамеек, оборудование детской зоны»,— отметил мэр. Также в планах инвесторов открытие в Горсаду модульного экстрим-парка с зоной отдыха и обустройство автостоянки на 80 мест.

Инвестиции в обновление Горсада составят более 200 млн руб.

Михаил Кичанов