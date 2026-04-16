Воронежские власти готовы выделить 450 млн на ремонт семи дорог в регионе

Министерство дорожной деятельности Воронежской области в рамках электронного конкурса ищет подрядчика для ремонта автомобильных дорог в регионе. Начальная цена контракта — 450 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В планы ремонта включены объекты в пяти районах области. В Рамонском районе работы затронут дороги «"Обход Воронежа" — Большая Верейка — Ломово — село Чистая Поляна», «Рамонь — Бор» и «пгт Рамонь — станция Рамонь». В Богучарском районе отремонтируют магистрали «М "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск» и «Богучар — Монастырщина — Сухой Донец — 1-я Белая Горка». По одной дороге обновят в Новоусманском («М "Дон" — село Александровка») и Ольховатском («"Белгород — Павловск" — Марьевка — Новогеоргиевка») районах.

Согласно документации, победитель торгов должен завершить весь комплекс работ до 30 ноября включительно. Ему предстоит устранить колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, а также установить дорожные знаки и автономные светофоры. Гарантийный срок на различные виды работ варьируется от года до десяти лет.

Заявки принимаются до 4 мая, итоги подведут 7-го.

На прошлой неделе стало известно, что «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта автомобильных дорог в облцентре. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб.

Кабира Гасанова