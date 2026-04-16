Оператор магнитогорского полигона ТБО и ЦКС заключили мировое соглашение

АО «Ситиматик» (Москва) и челябинское ООО «Центра коммунального сервиса» заключили мировое соглашение в рамках дела о взыскании 48,5 млн руб. долга. Заявление рассматривалось с февраля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Компания «Ситиматик», эксплуатирующая мусорный полигон в Магнитогорске, требовала взыскать 47,3 млн руб. основного долга и еще 1,2 млн руб. процентов за услуги по обработке и захоронению ТКО за октябрь-декабрь 2025 года.

У пресс-службы арбитражного суда пока нет информации о том, о чем договорились компании. Производство по делу прекращено.

Ольга Воробьева