На железнодорожной станции в Туапсе повредили контактную сеть

На железнодорожной станции Туапсе «в результате постороннего вмешательства» была повреждена контактная сеть. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в Telegram-канале.

Пострадавших нет, движение поездов дальнего и пригородного сообщения происходит в штатном режиме. На месте происшествия идут ремонтные работы.

Сегодня в Туапсе погибли двое детей в возрасте пяти и 14 лет из-за падения БПЛА на жилой дом. Еще двое взрослых, по предварительной информации, пострадали. Во время отражения атаки БПЛА обломки дронов упали в районе морского порта. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко не уточнил, был ли нанесен ущерб портовой инфраструктуре. В туапсинских школах и других образовательных учреждениях отменили занятия в первую смену.