Нарышкин назвал напряженной обстановку на границах России и Белоруссии

Обстановка на западных границах России и Белоруссии напряженная. В Польше и балтийских странах наблюдается милитаризация. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.

«Идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, — сказал господин Нарышкин, — развивается мобилизационный потенциал территорий».

Он отметил, что «именно так события развивались» перед Второй мировой войной и что нападение на Польшу тогда произошло вовсе не с востока. Сергей Нарышкин напомнил, что именно Красная армия в итоге освободила Польшу от оккупации нацистской Германии, указывает «РИА Новости».