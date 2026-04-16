Новосибирские власти установили сроки восстановления поголовья скота

Приступить к восстановлению поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Новосибирской области планируется не раньше чем через три месяца с момента снятия карантина на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

«Мы поэтапно снимаем ограничения, но при этом продолжаем придерживаться всех необходимых ветеринарных требований. По крупным животноводческим хозяйствам вопросы завоза высокопродуктивного племенного скота будут решаться в индивидуальном порядке — с обязательным определением регионов поставки и проведением комплекса ветеринарных мероприятий»,— говорится в сообщении управления ветеринарии области.

В минсельхозе региона уточнили, что снятие карантина ожидается до начала мая, после чего на этих территориях будет разрешено перемещение животных и продукции животноводства. В министерстве добавили, что в области сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. С начала текущего года в регионе зарегистрировано 72 таких случая.

Как писал «Ъ-Сибирь», массовое заболевание пастереллезом крупного рогатого скота в Новосибирской области в начале года привело к дополнительным расходам региона в размере 0,8 млрд руб. Основная часть этой суммы уйдет на компенсацию животноводческим предприятиям за изъятых животных. Вспышки пастереллеза были также зафиксированы в Омской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Александра Стрелкова