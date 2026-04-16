В Алтайском крае затопило 141 дом во время паводка

В Алтайском крае из-за паводка затоплены 141 дом и 335 приусадебных участков в девяти населенных пунктах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Также под воду погрузился один участок дороги и низководный мост, добавили в ведомстве. Высокая водность сохраняется на реках Кулунда, Бурла и Алей.

Обстановка остается сложной в райцентрах Баево и Хабары, сообщают в управлении. Там работают оперативные группы, спасатели, сотрудники местных пожарно-спасательных подразделений.

На реке Чумыш в районе населенного пункта Шипицыно Тальменского района взорвали ледовый затор. В населенном пункте работают аэромобильная группировка и оперативная группа ГУ МЧС, добавили спасатели.

В ведомстве начали предупреждать о вскрытии реки Алей в конце марта, об ухудшении паводковой ситуации отчитывались в первых числах апреля. В городе Камень-на-Оби на днях начали разворачивать дамбу длиной 400 метров, чтобы защититься от подъема реки, сообщало «РИА Новости». В МЧС агентству ТАСС сообщали, что прогнозируют вторую волну паводка в Алтайском краев конце мая — начале июня.