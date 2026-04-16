Песков сообщил о сожалении Кремля о решении Молдавии выйти из СНГ

В Москве с сожалением восприняли решение Молдавии официально покинуть СНГ. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — сказал он в ответ на вопрос агентства.

Накануне глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что членство страны в объединении закончится в апреле 2027 года. По его словам, в начале апреля в секретариат содружества в Минске направили соответствующее уведомление. Там подтвердили получение документа. К концу прошлого года страна денонсировала порядка 70 соглашений СНГ для дальнейшего вступления в ЕС. Проект выхода из устава СНГ молдавский парламент одобрил 2 апреля.