В Красноярском крае участники СВО получат поддержку при трудоустройстве

Депутаты заксобрания Красноярского края единогласно поддержали в первом чтении законопроект «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в Красноярском крае». Его инициатором выступила прокуратура края.

Как пояснил прокурор Роман Тютюник, документ призван облегчить социальную адаптацию бойцов. По разным данным, от 23% до 38% демобилизованных в крае не трудоустроены. Среди причин — проблемы со здоровьем и необходимость адаптации к новым условиям.

«Мы предлагаем обеспечить гарантированное трудоустройство через квотирование рабочих мест на предприятиях с численностью от 100 человек. Это средний бизнес»,— отметил господин Тютюник. Законопроект обязывает работодателей выделять 1% рабочих мест для участников СВО. В документе предусмотрены меры поддержки добросовестных компаний и ответственность за невыполнение требования.

При этом депутаты отклонили законопроект «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий на территории Красноярского края», который внес руководитель фракции ЛДПР Алексей Бойков. Он пояснил, что этим документом ЛДПР хотела обратить внимание депутатского корпуса и властей региона на необходимость поддержки «участников разных локальных конфликтов, которые тоже заслуживают внимания». Но в итоге фракция решила голосовать за инициативу краевой прокуратуры, а свой законопроект доработать.

Михаил Кичанов