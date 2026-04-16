За ночь над Россией сбили 207 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 207 БПЛА над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области опасность атаки БПЛА объявляли с 22:02 мск 15 апреля по 6:54 мск 16 апреля. О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщалось. Над Смоленской областью сбили два БПЛА, пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет. Над Брянской областью уничтожили четыре БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

В Краснодарском крае погибли двое детей пяти и 14 лет во время налета БПЛА на Туапсе. По предварительной информации, также пострадали двое взрослых. Из-за падения обломков в регионе повреждены многоквартирные и частные дома.