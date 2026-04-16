ВВП Китая в первом квартале 2026 года вырос на 5%

Власти Китая опубликовали данные, согласно которым экономика страны ускорилась в январе—марте и подросла на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, китайская экономика в значительной степени не среагировала на последствия войны в Иране, пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что в октябре—декабре 2024 года рост не превышал 4,5%. Ситуация в Китае складывается лучше ожиданий экономистов, которые теперь предсказывают стране преодоление краткосрочных последствий ближневосточного конфликта. При этом, по их оценкам, в долгосрочной перспективе может сократиться мировой спрос на китайский экспорт.

Международный валютный фонд на этой неделе понизил прогноз экономического роста Китая в 2026 году до 4,4%.

В начале марта власти Китая установили целевой показатель роста на 2026 год на уровне 4,5—5%, что стало минимумом с 1991 года. Целевой показатель дефицита государственного бюджета КНР на 2026 год оценивается в 4% от ВВП — в 5,89 трлн юаней ($825,45 млрд). Это на 17,3% меньше прошлогоднего дефицита. Для поддержки Китай планирует выпустить сверхдлинные облигации объемом 1,3 трлн юаней.

