В первом квартале заготовка оленины на Ямале выросла на 10%

В первом квартале 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) заготовили 610 тонн оленины, что на 57 тонн больше показателей аналогичного периода 2025 года. Рост объема производства на 10% обеспечили восемь убойных комплексов, расположенных в Приуральском, Тазовском, Надымском, Ямальском и Шурышкарском районах, рассказали в правительстве региона.

Значительный вклад в отрасль вносят малые убойные пункты, включая площадку в селе Питляр, где за квартал переработано почти 22 тонны мяса. Здесь также работают специалисты Тюменского научного центра, проводящие исследования для улучшения продуктивных качеств северных оленей. Ученые анализируют биоматериал от животных предприятий «Горковское», Ямальской опытной станции и частных оленеводов.

Научная работа ведется с 2021 года. «В долгосрочной перспективе такой подход сделает северного оленя здоровее и выносливее, увеличит живой вес и повысит сохранность поголовья. Главные результаты нашей совместной работы с ветеринарами уже очевидны: ямальское стадо стало более выровненным, а качество мяса значительно улучшилось — сегодня 96% продукции относится к первой категории»,— сказал главный научный сотрудник Санкт-Петербургского ФИЦ РАН и Тюменского научного центра Касим Лайшев. Так, средний вес оленя за три года вырос с 38 до 40 кг, что влияет на заработок оленеводов. В 2025 году более 100 семей впервые получили доход от сдачи оленей.

В округе функционируют 17 убойно-заготовительных комплексов. Оленина реализуется на локальном рынке и поставляется в социальную сферу, где мясо северного оленя входит в рацион 317 организаций. Основные объемы обеспечивают МУП «Паюта», МП «Ямальские олени» и ООО «Тазовские олени». В 2026 году объем поставок в социальные учреждения планируется увеличить с 399 до 420 тонн.

Ирина Пичурина