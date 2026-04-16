Австралия увеличит оборонный бюджет до 3% ВВП к 2033 году

Правительство Австралии объявило об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП к 2033 году, сообщает Reuters. В последние годы власти страны выделяли на оборону примерно 2% ВВП.

«Австралия сталкивается с самыми сложными и угрожающими стратегическими обстоятельствами со времен окончания Второй мировой войны. Международные нормы, которые когда-то ограничивали применение силы и военного принуждения, продолжают разрушаться»,— сообщил министр обороны Ричард Марлз в Национальном пресс-клубе.

Господин Марлз представил новую Стратегию национальной обороны. В своей речи он указал, что «сейчас мы наблюдаем самый большой рост расходов на оборону в мирное время в истории нашей страны».

В течение ближайших четырех лет Австралия дополнительно направит на оборону 14 млрд австралийских долларов ($10 млрд). В течение следующих лет объем дополнительных расходов составит 57 млрд австралийских долларов.

Правительство Австралии определит расходы в рамках Комплексной инвестиционной программы, которая будет опубликована 16 апреля вместе с двухгодичной стратегией национальной обороны. Власти страны уже выделяли дополнительные 50 млрд австралийских долларов на оборонные расходы в течение следующего десятилетия, чтобы достичь доли в 2,33% ВВП в 2033-34 годах. Президент США Дональд Трамп призывал Канберру увеличить расходы до 3,5% ВВП.

Эрнест Филипповский