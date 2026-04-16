Защитник «Трактора» подписал двухлетний контракт с НХЛ

Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заключил контракт с защитником «Трактора» Арсением Коромысловым. Соглашение с игроком рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Подчеркивается, что «Сент-Луис» выбрал Арсения Коромыслова на драфте НХЛ 2022 года в четвертом раунде под общим 120-м номером. Соглашение с игроком начнет действовать с сезона 2026/2027.

В составе «Трактора» хоккеист выступает с 2024 года. Арсений Коромыслов провел в нынешнем сезоне КХЛ 61 матч, набрав 17 (1+16) очков. Всего в КХЛ у защитника насчитывается 185 встреч и 37 (5+32) очков.

Ольга Воробьева