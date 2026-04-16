На мосту по трассе М5 в Челябинской области ограничат скорость до 40 км/ч

В Челябинской области на мосту через реку Атлян ограничат движение. Изменения связаны с предстоящим ремонтом сооружения во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Ограничения действует на 1766 километре трассы М5 «Урал». С 16 апреля на участке моста протяженностью 400 м введут реверсивное движение, скорость движения понизят до 40 км/ч.

Ранее на мосту также было запрещено движение автомобилей весом более 5 т. С 23 апреля ограничение снимут.

По данным Упрдор «Южный Урал», капитальный ремонт моста планируют завершить в течение двух лет. Для автомобилистов организуют объезд.

Ольга Воробьева