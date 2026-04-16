7-Eleven закроет 645 магазинов в США

Компания Seven & i Holdings Co., владеющая сетью магазинов 7-Eleven, планирует закрыть 645 точек в США и открыть 205 новых. Часть закрытых магазинов будет преобразована в оптовые магазины по продаже топлива. Как сообщает Associated Press, 7-Eleven Inc. по состоянию на декабрь 2025 года открыла более 900 магазинов по продаже топлива в США.

Закрытия связаны со снижением потребительской активности в США и ростом инфляции. При этом за пределами США количество открываемых новых точек превышает число ликвидируемых. В частности, в Японии в этом году планируется закрыть 350 магазинов и открыть 550 новых. Компания Seven & i Holdings Co. по итогам года ожидает снижения выручки на 9,4% до $59,5 млрд.

В настоящее время в 19 странах мира насчитывается более 86 тыс. магазинов 7-Eleven. Из них 13 тыс. находится в США и Канаде.

