Тюменские власти заявили о падении продаж застройщиков на 50-60%

Продажи застройщиков в Тюменской области значительно снизились, заявил в эфире «СургутинформТВ» начальник главного управления строительства региона Валерий Киселев. По его словам, сейчас у девелоперов непростые времена, поскольку прежних прибылей они не получают.

Он отметил, что застройщики проходили кризисы 2008-2009 годов и 2014 года, поэтому они справятся и с текущей ситуацией на рынке. «Жилье продается достаточно сложно. По нашим подсчетам, продажи упали примерно на 50-60%. Это увеличивает финансовую нагрузку на компании. Но это не первый кризис. Предыдущие годы позволили им накопить финансы, опыт, компании достаточно крепкие, справятся»,— сказал он.

По итогам 2025 года в Тюменской области ввели почти 3 млн кв. м жилья, что на 13% превышает показатели 2024 года. В настоящее время в стадии строительства находится более 3,5 млн кв. м жилья.

Ирина Пичурина