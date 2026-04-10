Количество введенного жилья в Тюменской области выросло на 13% за год

По итогам 2025 года в Тюменской области ввели почти 3 млн кв. м жилья, что на 13% превышает показатели 2024 года, сообщил губернатор Александр Моор после совместного заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета страны по направлению «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В настоящее время в стадии строительства находится более 3,5 млн кв. м жилья. «В рамках развития строительной отрасли региона планируется продолжить планомерную работу по решению задач, направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем»,— сказал губернатор.

Кроме того, в сфере ЖКХ протяженность ежегодно ремонтируемых и заменяемых инженерных сетей с 2021 по 2025 год выросла с 475 до 765 км, что привело к снижению аварийности на 7% в 2025 году относительно предыдущего года. По словам господина Моора, одним из ключевых направлений модернизации коммунальной инфраструктуры стало привлечение частных инвестиций через концессионные соглашения, география которых ежегодно расширяется. На данный момент в 20 муниципальных и городских округах действует 39 таких соглашений — 11 в сфере теплоснабжения и 28 в водоснабжении и водоотведении, при этом работа по привлечению частных партнеров продолжается.

Осенью Александр Моор подписал первые шесть из 16 концессионных соглашений. Они нацелены на развитие систем водоснабжения и водоотведения в округах региона. Общий объем инвестиций превысит 18 млрд руб. Правительство региона также заключило контракт с компанией «Тюмень Водоканал» на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от Тюмени к Велижанской водоочистной станции.

Ирина Пичурина