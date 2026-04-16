МИД Китая назвал наращивание ракетного потенциала Японии угрозой миру в регионе

Япония под ширмой обороны и обеспечения возможности ответного удара активизирует развертывание ракет и наступательных вооружений вблизи Китая, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, это угрожает миру и стабильности в регионе.

Заявление последовало в ответ на планы развертывания японских подразделений зенитных ракетных войск на острове Йонагуни в префектуре Окинава — 13 апреля островные власти дали на это согласие министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«Мы обратили внимание на то, что местные жители, руководствуясь горькой исторической памятью, повсеместно обеспокоены тем, что их могут втянуть в самоубийственную войну и сделать "пушечным мясом". Внутри Японии также звучат многочисленные голоса несогласных», — приводит слова Го Цзякуня агентство «Синьхуа».

По его словам, ультраправые силы в Японии активно способствуют переводу японской политики в области безопасности на «наступательные, экспансионистские и опасные рельсы» и противоречат провозглашенной этой страной «исключительно оборонительной политике».

Дипломат озвучил озабоченность Китая данными тенденциями. Китай призывает японскую сторону переосмыслить историю прошлой милитаристской агрессии и строго соблюдать свои обязательства в военной сфере и сфере безопасности.

Эрнест Филипповский