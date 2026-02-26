Япония планирует к 2030 году разместить ЗРК на острове в 110 км от Тайваня

Правительство Японии рассматривает возможность размещения зенитно-ракетного подразделения в самой южной префектуре Окинава в 2030 финансовом году. Об этом сообщает Philippines News Agency по итогам пресс-конференции министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«В настоящее время мы проводим необходимую работу, включая базовые исследования, связанные с созданием условий для развертывания подразделения… В графике могут быть изменения в зависимости от прогресса в строительстве объекта», — заявил глава военного ведомства.

Подразделение Сил самообороны Японии предполагается оснастить ракетами класса «земля—воздух» средней дальности — для перехвата самолетов и баллистических ракет. Размещаться оно будет на острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 км от Тайваня, и в стратегическом пункте на юго-западных островах Нансэй.

Йонагуни — остров в конце группы островов архипелага Рюкю (Нансэй), самая западная территория Японии, имеет площадь 28,9 кв. км. Население составляет 15,8 тыс. человек.

Минобороны планирует провести 2 марта брифинг для жителей острова и ответить на вопросы касательно военного проекта.

Эрнест Филипповский