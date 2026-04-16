Bloomberg: в США расследуют инсайдерские манипуляции рынком нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) расследует серию подозрительно своевременных сделок на рынке нефтяных фьючерсов накануне заявлений президента Дональда Трампа о войне в Иране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Внимание CFTC привлек резкий рост объемов торговли нефтью на платформах, принадлежащих CME Group и Intercontinental Exchange. Комиссия заподозрила неправомерное использование закрытой информации, связанной с изменением позиции Дональда Трампа. В начале конфликта из-за нарушения поставок нефти с Ближнего Востока биржевая стоимость топлива стремительно поднялась выше $100 за баррель. В последующие недели цены резко падали после заявлений президента на тему возобновления движения танкеров через Ормузский пролив.

Источники агентства сообщают, что комиссия попросила обе биржи предоставить данные, как минимум, по двум случаям, когда объемы торгов резко возросли незадолго до крупных анонсов. 23 марта фьючерсы на нефть и акции стоимостью в миллиарды долларов были проданы за 15 минут до того, как Дональд Трамп объявил об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре. Его комментарии в соцсети Truth привели к резкому падению цен и росту акций. Аналогичная картина наблюдалась перед тем, как Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

«Любой анализ поведения рынка должен охватывать все площадки, включая рынки прогнозирования, такие как Polymarket и Kalshi, на которых представлены сопутствующие товары, которые практически не представлены», — приводит агентство комментарий CFTC, из которого следует, что расследование будет расширено.

Эрнест Филипповский