Поставщик образовательных учреждений Алтайского края предстанет перед судом

Завершено расследование дела о хищениях при закупках мебели и оборудования для образовательных учреждений Алтайского края. Обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору фирмы-поставщика, сообщили в полиции региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что предпринимательница в декабре 2023 года заключила с руководством двух школ и одного лицея края договоры на поставку парт, стульев и оборудования для столовых. Полученные от заказчиков бюджетные деньги она похитила, причинив ущерб в размере около 1 млн руб.

Факты хищений выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу в феврале 2025 года. По их материалам следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев