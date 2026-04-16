Американские банки обяжут собирать данные о гражданстве клиентов

Министерство финансов США готовится опубликовать указ, который обяжет банки собирать данные о гражданстве клиентов, подтвердил CNBC глава ведомства Скотт Бессент. Он добавил, что кредитным организациям «необходимо быть готовыми к этой задаче».

В настоящее время в США для открытия банковского счета не требуются документы, подтверждающие гражданство. Банки обязаны проверять личность клиента, оценивать риски и отслеживать транзакции для предотвращения мошенничества. В соответствии с законами «О банковской тайне» и «О борьбе с терроризмом» кредитные организации собирают номера социального страхования, имена, даты рождения и адреса, а также другие клиентские данные.

Планируемый указ расширяет перечень требований для банков. Скотт Бессент, объясняя необходимость нововведения, сказал, что нелегальные иммигранты не имеют права находиться в банковской системе.

