Суд ждет экс-директора интерната Тувы, похитившую у подопечных 3 млн рублей

Полиция Тувы завершила расследование уголовного дела в отношении бывшей и. о. директора дома-интерната. Ей вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что грозит до десяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По материалам ведомства, в марте-сентябре 2024 года и.о. директора интерната, имея доступ к банковским счетам недееспособных и ограниченно дееспособных подопечных, снимала с них деньги якобы на приобретение для них одежды, продуктов питания и средств гигиены. На самом деле соцработник присваивала денежные средства, а в товарные чеки вносила недостоверные сведения о суммах покупок. Используя эту схему, она похитила у 76 постояльцев около 2,9 млн руб., установило расследование.

В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на банковские счета обвиняемой.

Илья Николаев