Рекомендации по приостановке продажи билетов в ОАЭ действуют до 16 апреля

Рекомендованная Росавиацией приостановка продажи билетов из России в ОАЭ и обратно продолжает действовать до 16 апреля включительно. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе России. Ограничения Росавиации на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля и Ирана актуальны до 2:59 мск 17 апреля.

7 апреля президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между США, Израилем и Ираном. На следующий день Израиль заявил о полном открытии воздушного пространства и возобновлении регулярных полетов. Аэропорт Бен-Гурион вернулся к штатной работе в ночь на 9 апреля, аэропорт Герцилия открывается сегодня утром, аэропорт Рамон — 12 апреля. Вопрос о возобновлении работы аэропорта Хайфы израильский Минтранс рассмотрит к концу недели.

Воздушное пространство также открыли Ирак, Сирия и Бахрейн. В ОАЭ воздушное пространство частично закрыто до 15:00 мск 13 апреля, сообщал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.