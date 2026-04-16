«Реал» не справился без испанцев

В ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» дома, как и на прошлой неделе в гостях, одолела мадридский «Реал», на этот раз — со счетом 4:3. Другим полуфиналистом главного еврокубка стал лондонский «Арсенал», добившийся на своем поле нулевой ничьей в матче с лиссабонским «Спортингом».

В богатой истории соперничества «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов уже был один случай, когда немецкий клуб в противостоянии из двух встреч сначала выигрывал в гостях. Датируется он маем 2001 года. Тогда в полуфинале «Бавария» через неделю после выездной победы с разрывом в один гол одержала домашнюю. Сейчас подобный вариант тоже выглядел наиболее логичным. Ведь в минувшем туре чемпионата Испании мадридцы, отстающие на 9 очков от лидирующей «Барселоны», в очередной раз не порадовали своих болельщиков, ограничившись домашней ничьей с «Жироной», а мюнхенцы, уверенно идущие на первом месте в Бундеслиге, на чужом поле пять раз поразили ворота борющегося за выживание «Санкт-Паули».

Первая отличительная особенность матча на Allianz Arena была известна заранее. Впервые в истории в стартовом составе «Реала» на встречу Лиги чемпионов не оказалось ни одного испанца. В форме «королевского клуба» игру начали по два англичанина, бразильца и француза, украинец, уругваец, турок, марроканец и представитель Германии, а единственный испанец, Тьяго Питарч, вышел на замену лишь на 90-й минуте.

Второй особенностью стал на редкость результативный первый тайм, причем соавтором первого гола в ворота «Баварии» оказался ее звездный вратарь Мануэль Нойер.

Вскоре после стартового свистка 40-летний ветеран, неуклюже пытаясь сделать пас кому-то из своих партнеров на правом фланге, грубо ошибся и выкатил мяч под удар Арде Гюлеру, который уже на 35-й секунде направил его в пустые ворота и стал автором самого быстрого гола «Реала» в главном еврокубке. Подобный дебют, правда, не смутил хозяев. Уже через пять минут Йозуа Киммих навесил с углового, заблокированный другими игроками голкипер «Реала» Андрей Лунин не смог сыграть на выходе и находившийся почти на линии ворот Александар Павлович, подставив голову, сравнял счет.

Инициатива постепенно перешла к «Баварии». В середине первого тайма мог отличиться Киммих, который едва не пробил Лунина, продемонстрировавшего хорошую реакцию. Но тут в центре внимания снова оказался Гюлер доказавший, что умеет забивать не только после чужих подарков. На 29-й минуте он изумительным обводящим ударом над стенкой с левой ноги выполнил штрафной, по итогам которого Нойер залетел в ворота вместе с мячом.

Чтобы восстановить статус-кво мюнхенцам на этот раз хватило шести минут.

Дайо Упамекано нашел в чужой штрафной Гарри Кейна, и лучший бомбардир чемпионата Германии не оставил Лунину шансов техничным и одновременно мощным ударом в дальний угол. Однако еще до перерыва «Реал» снова вышел вперед. Пропустив вторую подряд контратаку с участием Винисиуса, защитники «Баварии», отделавшиеся перед этим легким испугом, наконец, поплатились за свою невнимательность. На этот раз форвард не стал решать эпизод самостоятельно, а вывел на удар Килиана Мбаппе, легко разобравшегося с Нойером.

После перерыва соперники продолжали действовать на встречных курсах, хотя о стопроцентно открытом футболе речи не шло. А развязка наступила в самом конце, когда наиболее логичным вариантом развития событий вроде бы стало дополнительное время. На 86-й минуте за недисциплинированность поплатился Эдуарду Камавинга, уже висевший на желтой карточке. Сбив Кейна, он взял в руки мяч, зачем-то понес его подальше от места нарушения и получил от словенца Славко Винчича второе предупреждение.

Умению использовать численное большинство футболистам «Баварии» могли бы позавидовать иные хоккеисты.

Через три минуты после позиционной атаки хозяева вывели на удар Луиса Диаса, который выстрелил из-за пределов штрафной, и Лунин не совладал с небольшим рикошетом от Эдера Милитао. А уже в компенсированное время, перед финальным свистком, контратаку хозяев блестяще завершил Майкл Олисе. В итоге — 4:3, и «Реал», который в последних четырех официальных матчах добился двух ничьих при двух поражениях, второй год подряд не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

В другой встрече среды лондонский «Арсенал» принимал лиссабонский «Спортинг», который, как и «Реал», неделю назад дома уступил гостям с минимальным счетом. Потерпев в субботу неожиданное домашнее поражение от «Борнмута» в чемпионате Англии, его лидер стремился реабилитироваться, но сделал это лишь отчасти. Так и не сумев поразить чужие ворота, «Арсенал», впрочем, и не пропустил, став лучшим в этом скучноватом противостоянии.

В полуфиналах «Бавария» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов — ПСЖ, а соперником «Арсенала» будет мадридский «Атлетико». Матчи пройдут в конце апреля и начале мая.

Евгений Федяков