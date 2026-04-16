Песков: ни одна страна не должна вторгаться на Кубу

Россия не хотела бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на последствия топливной блокады острова.

«Куба является долгоиграющим партнером РФ, нашим хорошим другом, и мы бы не хотели видеть, как какие-либо страны вторгаются на Кубу, оказывают давление на Кубу или закрывают Кубу от внешнего мира»,— сказал господин Песков в интервью India Today.

Как добавил пресс-секретарь, граждане Кубы находятся в бедственном положении из-за топливной блокады, которая привела к энергетическому кризису. Он указал, что в больницах страны, где нет медикаментов и электричества, погибают дети.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Позднее он заявлял, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции против Ирана. В конце марта на остров прибыл российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти.

