«Твое сердце будет разбито»: в чем феномен Анны Джейн

В рейтингах самых издаваемых книг последних трех лет, которые ежегодно публикует Книжная палата, первую строчку стабильно занимает имя Анны Джейн. Красноярская писательница потеснила из лидеров и русских классиков, и Стивена Кинга. По данным издательства Clever, совокупный тираж печатных книг Анны Джейн превышает 6 млн экземпляров, а число онлайн-прочтений — 32 млн. Для современного российского книгоиздания, где средний стартовый тираж составляет 5 тыс. экземпляров, цифры фантастические. Экранизация бестселлера Джейн «Твое сердце будет разбито» обещает новый виток популярности и новые продажи.

Любовь в тренде

Литература для молодых взрослых, или Young Adult, уже много лет остается одним из важных драйверов книжного рынка. Читатели покупают не только книги, но и сувенирную продукцию по ним, отслеживают новинки и делятся в блогах своими впечатлениями, создавая эффект сарафанного радио. Внутри этого сегмента литературы есть и свои тренды: десять лет назад это были антиутопии вроде «Голодных игр» или «Дивергента», но вскоре читательские сердца все чаще стали требовать любви.

Популярности романтических сюжетов активно поспособствовал и букток — книжный сегмент TikTok. Часто в тренды залетали именно видео о любовных романах с сильной драматической линией. В коротких роликах блогеры плакали на камеру, переживая за героев, делали нарезку кадров, передающих атмосферу, разыгрывали по ролям полюбившиеся сцены.

Но к тому времени, когда TikTok всего одним коротким роликом мог вознести писателя на пьедестал, Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) уже стала автором с узнаваемым стилем. Она начала публиковаться на сайтах самиздата еще в начале 2010-х и тогда же получила первую преданную аудиторию, с нетерпением ожидавшую новинок и продолжений. Она уже активно издавалась, когда в 2018 году перешла в редакцию «Трендбуки» (Trendbooks) издательства Clever для подростков и молодых взрослых.

Что интересно, в отличие от многих молодежных авторов, ведущих блоги, чтобы повысить узнаваемость и продажи, Анна Джейн не стремилась к публичности. Ей удалось достичь успеха, оставаясь в тени. «Трендбуки» (Trendbooks) выпустили романтические хиты писательницы «#ЛюбовьНенависть» и «Восхитительная ведьма», упаковав их в минималистичные карамельные обложки, которые немедленно хотелось взять в руки и, конечно, похвастаться ими на фото и видео. Но главный козырь прятался внутри. Это сами истории, где в нужных пропорциях были смешаны романтика, юмор и драма. А закрученные сюжеты шли бок о бок с понятными молодой аудитории проблемами.

Пика популярности своих произведений писательница не увидела. В 2023 году Анны Потапкиной не стало. Ей было 35 лет.

На языке эмоций

У создателей контента есть всего несколько секунд, чтобы завладеть вниманием пользователя. И книги Анны Джейн прекрасно справляются с этой задачей, цепляя на крючок интриги с первых строк. «В новой школе не сложилось. Все произошло так быстро, что я даже не успела испугаться» — так начинается роман «Твое сердце будет разбито», по которому уже снят фильм. Его премьера состоялась 26 марта 2026 года. Это история скромной девушки Полины Тумановой, которая в 11-м классе вынуждена переехать с мамой в родной город отчима и сменить школу прямо перед выпуском. Новенькую сразу начинают буллить местные задиры. Неожиданно защита приходит со стороны местного хулигана Димы «Барса». Он предлагает Полине притвориться его девушкой, что по законам жанра становится началом большой любви.

Как и другие популярные любовные романы, книги Джейн построены на проверенных временем сюжетных ходах: «от ненависти до любви», «фальшивые отношения», «от друзей к возлюбленным». Однако писательница поднимает и сложные темы: травлю, конфликты с родителями, одиночество и абьюз. Но говорит о них на языке эмоций.

Она не ограничивается стандартными недомолвками, секретами и заморочками, характерными для романтического жанра, не боится закрученных сюжетов. Ее герои на пути к любви оказываются в центре криминальных разборок, раскрывают чужие заговоры и пугающие тайны прошлого. А в ожидании хеппи-энда читателям не раз придется «поесть стекла» — погрустить, а то и поплакать над трогательными эпизодами.

Драму Анна Джейн умело уравновешивает остроумными перепалками. Это те самые реплики, которые в реальности приходят на ум, лишь когда ситуация уже осталась позади. Все это остается помножить на узнаваемую действительность с кофейнями, ТЦ, аудиториями университетов и коридорами школ. И рецепт книги, с которой легко забыться на несколько часов, готов.

На первый взгляд сюжеты романов Анны Джейн могут показаться наивными и нереалистичными, а проза — простой. Но в ее книгах много жизни, страсти и искренности. И в этом секрет популярности. Ее основная аудитория — 20-летние, однако среди поклонниц немало и тех, кому за 30 и больше. Потому что острое желание спрятаться от окружающей действительности и представить, как самый красивый парень класса берет за руку и обещает защитить от всех невзгод, может возникнуть в любом возрасте.

Анастасия Резниченко