Эмир Катара и президент США обсудили варианты деэскалации на Ближнем Востоке

«Сегодня во время телефонного разговора его высочество эмир обсудил с его превосходительством президентом дружественных Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пути для деэскалации напряженности и обеспечения стабильности энергетических рынков»,— сообщила канцелярия эмира Катара в соцсети X.

11 апреля США и Иран провели переговоры, на которых не смогли достичь соглашения. Позднее Соединенные Штаты заблокировали торговлю с иранскими портами через Ормузский пролив. Проход судов других стран также остается ограничен.