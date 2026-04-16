«Ак Барс» продрался

В play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги определился второй полуфиналист. Вслед за «Локомотивом» четвертьфинальную стадию преодолел «Ак Барс», который победил минское «Динамо» в четырех матчах. В заключительной встрече с драками и большим количеством штрафных минут казанцы взяли верх 3:2. Тем временем «Металлург» не сумел закончить серию с «Торпедо», уступив 2:3 в овертайме. Теперь победитель регулярного чемпионата ведет 3:1 и следующую игру проведет дома.

То, что у «Торпедо» очень мало шансов против «Металлурга», ставшего обладателем Кубка Континента по итогам регулярного чемпионата, было очевидно. А вот что минское «Динамо» потерпит три поражения подряд и встанет на вылет в серии с «Ак Барсом», удивило, особенно после того, как оно по-быстрому расправилось с московскими одноклубниками в 1/8 финала. Похоже, казанцы просто деморализовали команду Дмитрия Квартальнова, забрав оба матча на ее площадке — 2:1 и 5:4. Причем во второй встрече она вроде бы уже перевернула игру, когда, уступая 1:3, повела 4:3, но на последней минуте основного времени позволила сопернику сравнять счет, а затем пропустила в овертайме. И после этого ее нокаутировали в Казани — 0:4. «Ак Барсу» в такой ситуации оставалось лишь дожать минчан.

В четвертом матче Квартальнов произвел ротацию на вратарской позиции и вместо не оправдавшего доверие Зака Фукале выпустил Василия Демченко. Кроме того, главный тренер «Динамо» внес изменение в ударное первое звено, к которому тоже были претензии в четвертьфинальной серии, подняв в него Егора Борикова, а Алекс Лимож переместился во вторую линию нападения. Наставник казанского клуба Анвар Гатиятулин решил, что победный состав не меняют, но вернул в ворота основного голкипера Тимура Билялова, несмотря на то что его сменщик Максим Арефьев отметился «сухарем» в предыдущей встрече.

Между тем игра началась с драки нападающего хозяев Михаила Фисенко и защитника гостей Николаса Мелоша, которые скинули краги на второй минуте и завершили свой кулачный поединок вничью.

Более того, на этом команды не остановились, устроив в дебюте еще несколько стычек, а Никита Дыняк из «Ак Барса» и Ксавье Уэлле из «Динамо» также провели бой один на один, предварительно сняв даже шлемы. К пятой минуте в штрафных боксах сидели уже семь человек, а страсти по-прежнему не утихали, и минчанин Даррен Диц врезал казанцу Артему Галимову.

В промежутках между потасовками команды не смогли реализовать большинство, а Бориков едва не забил в меньшинстве. На 13-й минуте у хозяев все-таки получилась отличная атака с подключением защитника Никиты Лямкина, который, сыграв в стенку с Ильей Сафоновым, бросил и сам же добил шайбу после спасения Демченко. Больше голов в первом периоде не было. Зато общими усилиями хоккеисты набрали 38 штрафных минут.

Во второй двадцатиминутке «барсы» и «зубры» постарались сосредоточиться на хоккее, хотя и не упускали возможности побольнее ударить друг друга. В итоге хозяева использовали удаление Лиможа за толчок клюшкой. Лямкин набросил шайбу на пятак, где дежурил Дмитрий Яшкин, который и переправил ее в сетку. Так в середине периода казанцы выигрывали уже с довольно комфортным результатом 2:0, да и в целом превосходили «Динамо». Однако интриги добавил Галимов, заработавший двойной штраф. Минчане имели четыре минуты большинства, и Виталий Пинчук даже вроде бы сократил разницу, но сделал это по-футбольному ногой, и судьи отменили его гол. Причем вскоре Пинчука лишили и второго гола, когда он разобрался с Биляловым один на один, но, как выяснилось после запроса со стороны казанцев, нападающий забрался в положение «вне игры».

А на 40-й минуте подопечные Гатиятулина практически убили интригу, поразив ворота Демченко в формате «четыре на четыре».

Кирилл Семенов отдал настолько удобный пас Александру Барабанову на пятак, что тот не мог промахнуться. В конце третьего периода Вадим Шипачев все же пробил Билялова, когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока. А за 45 секунд до сирены у них еще отличился и Даниил Липский. Но чуда не случилось, и «Ак Барс» оформил путевку в полуфинал Кубка Гагарина — 3:2.

«Металлург», одержав три победы подряд (4:3, 4:1, 4:2), весьма категорично показал «Торпедо», что ловить ему в этой серии нечего. В четвертом матче магнитогорцы тоже сразу дали понять, что настроены все закончить в Нижнем Новгороде. На четвертой минуте Александр Петунин открыл счет с передачи Руслана Исхакова, который исполнил ее, находясь спиной к партнеру, а на первых секундах второго периода защитник Артем Минулин увеличил перевес, когда ему выложил шайбу Никита Михайлис. При этом гости владели подавляющим игровым преимуществом.

Но в третьем отрезке встречи нижегородцы неожиданно вернулись в серию. Владислав Фирстов через 14 секунд после стартового вбрасывания выдал настоящий хоккейный шедевр и броском из-под ноги отквитал один гол, а на 47-й минуте Алексей Кручинин отыграл и второй, совершив перехват в чужой зоне. Основное время завершилось вничью 2:2, и воодушевленные хозяева наказали слишком рано успокоившегося фаворита в овертайме. Ключевым стало удаление Исхакова на 76-й минуте, и Егор Виноградов в большинстве принес победу «Торпедо» — 3:2. Впрочем, кардинально ничего не изменилось. «Металлург» по-прежнему гораздо ближе к полуфиналу и теперь может выйти туда в пятом матче, который состоится 17 апреля в Магнитогорске.

Александр Ильин