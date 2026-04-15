Новостные сайты потеряли до 38% трафика из-за внедрения ИИ в поисковиках

Новостные ресурсы, включая СМИ, потеряли 33–38% органического трафика в прошлом году из-за внедрения в поиск «Яндекса» и Google функции нейроответов, сообщил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный. Теперь поисковая система не ведет на сайт, а сама отвечает на вопрос, синтезируя информацию из десятков источников. По словам эксперта, в итоге пользователь не переходит на сторонний сайт в 60% случаев.

«Зачем куда-то ходить, если ты получаешь все ответы в одном месте. Если начнут встраивать не только диалоговый, но и агентный режим, то одновременно можно будет покупать билеты, заказывать товары и так далее. Это, например, пытается делать "Яндекс", который старается замкнуть пользователя на себя. 87% ответов, где требовалось бы упоминание источника, происходят без него. Это серьезный вызов»,— рассказал господин Черный.

Эксперт отметил, что объем контента в русскоязычном сегменте Telegram впервые за долгое время снизился год к году. При этом рынок ритейл-медиа, напротив, вырос за год на 73%. «Пользователи на глазах меняют сценарии присутствия в интернете. Точкой входа зачастую становится ритейл-медиа, а не поисковики. Тематический трафик уходит в том числе частично в классифайды»,— добавил он.

Как писал “Ъ”, на базе агрегатора «Дзен» компании VK могут создать Национальную новостную платформу. Виджет платформы предлагается в обязательном порядке встраивать на главную страницу маркетплейсов, соцсетей и видеосервисов, с которыми планируется делиться рекламной выручкой. Законопроект могут внести в Госдуму уже в мае.