«Фонтанка» узнала об обысках у бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга

В офисе IT-компании RC Group в Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о невыплате зарплаты, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Совладелец организации — бывший кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Мария Михайлова.

По информации «Фонтанки», заявление на госпожу Михайлову и других менеджеров компании написали бывшие сотрудники RC Group. По их словам, зарплаты задерживали более чем на три месяца.

RC Group была создана в 2020 году в Санкт-Петербурге. Компанией управляет ООО УК «ЭРСИ ГРУПП». Помимо Марии Михайловой, у организации еще два совладельца — Елена Мищенко и Егор Патов.

Мария Михайлова стала кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году. Позже она отказалась от участия в выборах и поддержала кандидатуру действующего губернатора Александра Беглова.