Производители шин попросили ЕЭК ограничить импорт

Крупные российские производители шин добиваются защиты рынка от растущего импорта, прежде всего из Китая. По данным участников отрасли, в Евразийской экономической комиссии инициировано специальное защитное расследование, по итогам которого могут появиться квоты или пошлины на ввоз легковых и легкогрузовых шин, ориентировочно на уровне 30%.

Среди заявителей, по сведениям источников на рынке, — «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина». Поводом для обращения стал резкий рост поставок, который, по оценкам производителей, усилил давление на местные предприятия и обострил ценовую конкуренцию в бюджетном сегменте.

Наиболее заметную долю импорта формирует Китай: на него приходится около трех четвертей поставок легковых шин в Россию. По данным таможенной статистики КНР, в 2025 году российский импорт из Китая достиг $510,15 млн, что более чем втрое превышает уровень 2021 года. В январе—феврале 2026 года поставки продолжили расти, прибавив примерно 31% год к году.

Российские заводы при этом работают не на полную мощность. Средняя загрузка предприятий, по оценкам рынка, в 2025 году составила около 51%, а выпуск легковых шин в стране сократился на 20%, до 28,1 млн штук.

