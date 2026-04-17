Оставить нельзя

Жители приграничных районов Курской области, покинувшие дома после августовских событий 2024 года, получают от государства жилье и социальные выплаты. Но обустраиваться с нуля дорого, и тут подключаются НКО. Русфонд с помощью межрегиональной общественной организации (МОО) «Социальный навигатор» передал очередной груз: одежду, постельное белье, игрушки. Часть поставки на 100 тыс. руб. была оплачена из доходов эндаумента Русфонда. Наш корреспондент побывала в пункте раздачи.

Невысокая пожилая женщина просит меня помочь ей разобраться с длинной молнией на теплой куртке.

— Расстегай, расстегай. А теперь застягай! — ее речь напевная, слегка неправильная, как бывает у сельских жителей.

Помогаю женщине, мы знакомимся. Это Раиса Алексеевна Рыжова из Глушковского района Курской области. Она сама о себе говорит: «Переселенка я, эвакуированная».

Мы с Раисой Алексеевной в пункте выдачи гуманитарной помощи МОО «Социальный навигатор», партнера Русфонда в Курской области. Хотя и будний день, сюда с самого утра идут те, кто два года назад был вынужден уехать из приграничных районов Курской области: из Суджанского, Рыльского, Кореневского, Глушковского, Льговского. Люди, потерявшие дом, хозяйство, привычную жизнь. Многие уже получили квартиры в Курске или окрестностях, купили жилье, используя государственные сертификаты. Но обустраиваться с нуля тяжело.

С апреля 2022 года Русфонд помогает беженцам, пострадавшим от боевых действий, вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области, белгородцам, уехавшим из-за регулярных обстрелов и отключений электро- и теплоснабжения. Для этого был создан проект «Помощь людям в чрезвычайных ситуациях». За четыре года наши читатели собрали на это более 54 млн руб. Помощь получили почти 19 тыс. человек, в том числе 7 тыс. детей.

Распределением занимаются и сотрудники «Социального навигатора», и волонтеры, например студенты Курского автотехнического колледжа: они разгружают коробки и сортируют вещи.

— Тут женщины в основном работают, нужна мужская помощь,— объясняет один из студентов, перекладывая из одной руки в другую пакеты с продуктами.— Гуманитарка приходит почти каждый день. И мы часто здесь.

Руководитель комитета социальной защиты Курска Сергей Брежнев говорит, что государственная помощь вынужденным переселенцам — социальные выплаты, предоставление жилья — не снимает необходимости в другой помощи.

— НКО помогают людям вместе с государством,— поясняет он.— Формальные критерии нормативных документов иногда не позволяют учесть каждую жизненную ситуацию во всей ее полноте. И порой мы вынуждены отказывать в поддержке, как бы нам ни хотелось помочь с человеческой точки зрения, например когда доход семьи превышает прожиточный минимум на 100 руб. И помощь НКО, в том числе Русфонда и «Социального навигатора», бесценна.

Люди налаживают жизнь после большой потери. Обустраиваются, привыкают. Но за каждым обустройством скрывается целый список необходимого: посуда, одежда, техника, мебель — то, без чего нельзя представить себе новый дом.

Чтобы будущее наступило, нужна помощь, которую Русфонд продолжит оказывать.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда