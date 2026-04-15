На «Госуслугах» появился раздел для поступления в училища Минобороны

Минобороны России запустило на «Госуслугах» раздел для приема документов поступающих в суворовские, нахимовские и кадетские училища. Это «значительно упростит процесс взаимодействия граждан с военным ведомством», считают в министерстве.

«Запуск данного раздела позволит обеспечить своевременный доступ родителей ко всей необходимой информации о поступлении детей в довузовские организации Министерства обороны»,— указано в пресс-релизе ведомства.

В разделе перечислены организации кадетского типа Минобороны с телефонами приемных комиссий, указаны требования и порядок подачи документов для поступления, собраны ответы на часто задаваемые вопросы. «Минобороны активно оптимизирует процессы повседневной деятельности ведомства и совместно с Минцифры продолжает работу по обеспечению доступности получения информации по данным вопросам в электронном виде»,— отметили в министерстве.

Доступ к сервису можно получить в том числе в центрах «Мои Документы». Пилотные проекты запущены в Сахалинской, Ростовской и Тульской областях, а также в Дагестане. Специалисты МФЦ проконсультируют, как пользоваться разделом. Позже услуга появится в центрах «Мои Документы» по всей России, добавили в Минобороны.